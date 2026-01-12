¿Quién será el juez de Maduro? El magistrado que llevará uno de los casos más mediáticos del año

La justicia estadounidense ya definió quién estará al frente del proceso judicial contra Nicolás Maduro . Se trata del juez federal Alvin Hellerstein, un magistrado con larga trayectoria en casos complejos y de alto impacto, designado para presidir el expediente que ha captado la atención internacional.

Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Nicolás Maduro en audiencia en Nueva York. REUTERS/Jane Rosenberg

Un juez con décadas en la Corte

Según medios internacionales, Alvin Hellerstein originario del Bronx y graduado de la Facultad de Derecho de Columbia, forma parte del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes más influyentes del país. Fue nombrado juez en 1998 y desde entonces ha dirigido procesos relevantes en materia penal, financiera y de seguridad nacional. Con más de dos décadas en la judicatura, es reconocido por su experiencia en litigios sensibles y de gran exposición pública.

Experiencia en casos de alto perfil

A lo largo de su carrera, Hellerstein ha estado vinculado a causas complejas que marcaron la agenda judicial de Estados Unidos, incluyendo litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre y procesos con implicaciones políticas y económicas. Su perfil técnico y su trayectoria lo colocan como una figura clave para conducir un caso de alcance internacional.

Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde esta Nicolás Maduro. EFE

El contexto del proceso contra Maduro

El juicio contra Maduro en territorio estadounidense se desarrolla bajo acusaciones relacionadas con delitos federales graves. Tras su comparecencia ante la corte de Nueva York, el exmandatario se declaró no culpable, mientras el caso avanza dentro del sistema judicial norteamericano. La designación de Hellerstein marca el inicio formal de una etapa crucial del proceso.

Un rol clave en un caso histórico

Como juez del caso, Hellerstein será responsable de dirigir las audiencias, resolver mociones, administrar las pruebas y definir el calendario procesal. Su experiencia será determinante en un expediente que no solo tiene repercusiones legales, sino también políticas y diplomáticas. El desarrollo del juicio promete convertirse en uno de los episodios judiciales más observados del año.