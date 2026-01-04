ESTADOS UNIDOS Internacionales -  4 de enero de 2026 - 16:31

Nicolás Maduro comparecerá ante un juez este lunes en Nueva York

El expresidente Nicolás Maduro ha sido acusado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y de terrorismo.

El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes 5 de enero al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el sábado 3 de enero mediante un operativo estadounidense, comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

FUENTE: AFP

