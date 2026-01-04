Becas IFARHU: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: " Atención El IFARHU informa que pagará las becas pendientes a 550 estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025. El desembolso se llevará a cabo en las siguientes fechas, según el cronograma oficial: Fechas de pago: 31 de diciembre 2 de enero 5 de enero 6 de enero Los estudiantes deben estar atentos a las fechas correspondientes y verificar la información en el portal oficial del IFARHU. Para más detalles, visita www.ifarhu.gob.pa"

View this post on Instagram