Becas IFARHU: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes 5 y martes 6 de enero de 2026 se llevará a cabo la reprogramación de pagos de becas para estudiantes universitarios, exclusivamente en la comarca Guna Yala.
Calendario de pagos de becas del IFARHU
Lunes 5 de enero
- Centro Universitario de UDELAS: Licenciatura en educación primaria
- Centro de pago: UDELAS Ailigandí
- Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Martes 6 de enero
- Universidad de Panamá: Licenciatura en educación primaria
- Centro de pago: anexo de Ustupu
- Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.