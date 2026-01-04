Panamá Nacionales -  4 de enero de 2026 - 12:03

Becas IFARHU: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

El IFARHU informó que este lunes 5 y martes 6 de enero continuará una nueva reprogramación de pagos de becas.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes 5 y martes 6 de enero de 2026 se llevará a cabo la reprogramación de pagos de becas para estudiantes universitarios, exclusivamente en la comarca Guna Yala.

Calendario de pagos de becas del IFARHU

Lunes 5 de enero

  • Centro Universitario de UDELAS: Licenciatura en educación primaria
  • Centro de pago: UDELAS Ailigandí
  • Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Martes 6 de enero

  • Universidad de Panamá: Licenciatura en educación primaria
  • Centro de pago: anexo de Ustupu
  • Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: " Atención El IFARHU informa que pagará las becas pendientes a 550 estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025. El desembolso se llevará a cabo en las siguientes fechas, según el cronograma oficial: Fechas de pago: 31 de diciembre 2 de enero 5 de enero 6 de enero Los estudiantes deben estar atentos a las fechas correspondientes y verificar la información en el portal oficial del IFARHU. Para más detalles, visita www.ifarhu.gob.pa"
View this post on Instagram

