Feria de La Chorrera Entretenimiento -  5 de enero de 2026 - 10:20

¿Cuándo es la Feria de La Chorrera 2026? Esta es la fecha

La esperada Feria de La Chorrera ofrecerá para los asistentes mucha diversión, presentaciones artísticas y diversas atracciones.

¿Cuándo es la Feria de La Chorrera 2026?

¿Cuándo es la Feria de La Chorrera 2026?

Foto/Archivo
Ana Canto
Por Ana Canto

Del miércoles 21 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, se llevará a cabo la Feria de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, donde los asistentes podrán disfrutar de diversión, presentaciones artísticas y diversas atracciones.

Ferias de verano 2026: agenda completa de eventos en enero y febrero

Enero

  • Del 7 al 18 de enero: Feria Internacional de las Flores y el Café - Boquete, Chiriquí.
  • Del 15 al 17 de enero: Feria turística de Playa Pixvae - Coiba, Veraguas.
  • Del 21 al 25 de enero: Feria de San Francisco de Ocú, Herrera.
  • Del 21 de enero al 1 febrero: Feria de La Chorrera, Panamá Oeste.
  • Del 28 de enero al 1 de febrero: Feria de la Naranja - Churuquita Grande, Coclé.
  • Del 23 al 25 de enero: Feria de la Sandía - Calobre, Veraguas
  • Del 29 de enero al 2 de febrero: Feria de Santa Fe, Veraguas.

Febrero

  • Del 12 al 15 de febrero: Feria de Chitra - Calobre, Veraguas.
  • Del 19 al 22 de febrero: Feria del Búfalo - Coclesito, Colón.
  • Del 26 de febrero al 10 de marzo: Feria de El Copé - La Pintada, Coclé.
  • Del 26 de febrero al 1 de marzo: Feria de San Martín - Panamá Este, Panamá.
En esta nota:
Seguir leyendo

Día de los Reyes Magos: origen, significado y por qué se celebra cada 6 de enero

VIDEO | Sorteo dominical Lotería Nacional de Panamá del 4 de enero de 2026

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026

Recomendadas

Más Noticias