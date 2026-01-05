Inicia período de reválidas 2026: todo lo que debes saber

Desde hoy lunes 5 de enero de 2026, inicia oficialmente el período de reválidas 2026 en Panamá, un proceso académico clave que permitirá a miles de estudiantes avanzar en la validación de sus estudios, de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Este período académico se extenderá hasta el viernes 6 de febrero de 2026, fecha en la que culminan las clases y da inicio la etapa de evaluaciones correspondientes.

Este periodo de clases concluirá el viernes 6 de febrero.

Reválidas 2026: fechas de evaluaciones

Las evaluaciones están programadas del 9 al 11 de febrero de 2026, periodo en el que los estudiantes deberán demostrar los conocimientos adquiridos durante las semanas de formación.

Entrega de calificaciones y certificaciones

La entrega de calificaciones y certificaciones está programada para el 13 de febrero de 2026. Posteriormente, se realizará la entrega de consolidados regionales, prevista a partir del 19 de febrero de 2026.

El calendario del período de reválidas concluye el 26 de febrero de 2026, con la entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado. Previamente, el 23 de febrero de 2026, se llevará a cabo la revisión y presentación de resultados en las comisiones regionales.