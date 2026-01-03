Panamá Nacionales -  3 de enero de 2026 - 14:28

Pago de becas IFARHU 2026: centros de pago del 5 de enero

IFARHU inicia el pago de becas pendientes 2024 y 2025 a estudiantes de Guna Yala. Conoce el centro de pago este 5 de enero.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025.

El desembolso beneficia a 550 estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como parte del proceso de regularización de pagos atrasados anunciado por la entidad.

Centros de pago del IFARHU para el lunes 5 de enero

pago concurso general becas 2025

De acuerdo con la información oficial del IFARHU, el pago de becas se realizará en el siguiente punto:

Lunes 5 de enero de 2026

  • UDELAS – Facultad de Educación Primaria (UDELAS Ailigandí)

  • Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución precisó que este pago está dirigido exclusivamente a los estudiantes previamente convocados.

Recomendaciones del IFARHU a los estudiantes

El IFARHU reiteró la importancia de:

  • Asistir únicamente en la fecha y sede asignada
  • Portar su documentación personal (cédula y requisitos solicitados)
  • Informarse solo a través de los canales oficiales de la institución

El objetivo, indicó la entidad, es evitar contratiempos, filas innecesarias o desinformación durante el proceso de pago.

Este desembolso representa un alivio económico para cientos de estudiantes universitarios de la comarca, al tratarse de becas correspondientes a vigencias anteriores.

