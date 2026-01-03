Pago de becas IFARHU 2026: centros de pago del 5 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025.
El desembolso beneficia a 550 estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como parte del proceso de regularización de pagos atrasados anunciado por la entidad.
Centros de pago del IFARHU para el lunes 5 de enero
De acuerdo con la información oficial del IFARHU, el pago de becas se realizará en el siguiente punto:
Lunes 5 de enero de 2026
-
UDELAS – Facultad de Educación Primaria (UDELAS Ailigandí)
-
Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La institución precisó que este pago está dirigido exclusivamente a los estudiantes previamente convocados.
Recomendaciones del IFARHU a los estudiantes
El IFARHU reiteró la importancia de:
- Asistir únicamente en la fecha y sede asignada
- Portar su documentación personal (cédula y requisitos solicitados)
- Informarse solo a través de los canales oficiales de la institución
El objetivo, indicó la entidad, es evitar contratiempos, filas innecesarias o desinformación durante el proceso de pago.
Este desembolso representa un alivio económico para cientos de estudiantes universitarios de la comarca, al tratarse de becas correspondientes a vigencias anteriores.