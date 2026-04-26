Donald Trump es evacuado tras disparos en evento en Washington; hay un detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado la noche de este sábado de una cena de gala en Washington D.C. tras reportes de disparos en las inmediaciones del hotel donde se desarrollaba el evento.

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De acuerdo con el propio mandatario, un sospechoso fue detenido poco después del incidente.

“El tirador ha sido detenido, y he recomendado que el espectáculo continúe”, escribió Trump en su red social Truth Social. “El tirador ha sido detenido, y he recomendado que el espectáculo continúe”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Disparos cerca del evento generan evacuación

El incidente ocurrió durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en un hotel Hilton de la capital estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048225926857572394?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales este sábado, poco después de ser evacuado de una cena de gala que se celebraba en Washington por unos aparentes disparos, que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se… pic.twitter.com/Sgb0N8nMMp — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

Trump asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su gabinete cuando agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos intervinieron para evacuar rápidamente el salón de baile.

Según testigos, se escucharon entre tres y cuatro detonaciones fuera del recinto.

Autoridades confirman un detenido

En un comunicado oficial, el Servicio Secreto informó que:

Todos los asistentes evacuados se encuentran a salvo

Se investiga un incidente con armas de fuego

Un individuo fue detenido en uno de los controles de seguridad

La investigación se realiza en conjunto con la Policía Metropolitana de Washington.

Trump: “El espectáculo debe continuar”

Minutos después de ser evacuado, Trump elogió la actuación de las autoridades:

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de continuar con el evento, aunque señaló que la decisión final dependerá de las autoridades de seguridad.

FUENTE: EFE