Donald Trump es evacuado tras disparos en evento en Washington; hay un detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado la noche de este sábado de una cena de gala en Washington D.C. tras reportes de disparos en las inmediaciones del hotel donde se desarrollaba el evento.
De acuerdo con el propio mandatario, un sospechoso fue detenido poco después del incidente.
Disparos cerca del evento generan evacuación
El incidente ocurrió durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en un hotel Hilton de la capital estadounidense.
Trump asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su gabinete cuando agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos intervinieron para evacuar rápidamente el salón de baile.
Según testigos, se escucharon entre tres y cuatro detonaciones fuera del recinto.
Autoridades confirman un detenido
En un comunicado oficial, el Servicio Secreto informó que:
- Todos los asistentes evacuados se encuentran a salvo
- Se investiga un incidente con armas de fuego
- Un individuo fue detenido en uno de los controles de seguridad
La investigación se realiza en conjunto con la Policía Metropolitana de Washington.
Trump: “El espectáculo debe continuar”
Minutos después de ser evacuado, Trump elogió la actuación de las autoridades:
“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”.
El mandatario también dejó abierta la posibilidad de continuar con el evento, aunque señaló que la decisión final dependerá de las autoridades de seguridad.
FUENTE: EFE