Así Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores

Estados Unidos confirmó este sábado que una operación militar de gran escala fue ejecutada en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una acción sin precedentes que marca un punto de quiebre en la crisis venezolana.

La misión, denominada “Operación Resolución Absoluta”, fue confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, quien aseguró que se trató de la culminación de meses de planificación, ensayos e inteligencia avanzada.

"Fue la culminación de meses de planificación y ensayos. Estudiamos a Maduro para comprender cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas", explicó Caine.

La operación militar para capturar y extraer de Caracas a Nicolás Maduro, requirió "meses de planificación y ensayos" y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

"La palabra integración no alcanza para…



Estados Unidos y su operación militar sin precedentes

De acuerdo con el alto mando militar, la intervención fue discreta, precisa y ejecutada durante las horas más oscuras del 2 de enero, combinando operaciones aéreas, terrestres y espaciales.

"Esto fue el resultado de décadas de experiencia en operaciones complejas. Exigió todas nuestras fuerzas especiales: ejército, fuerza aérea y marina, en una operación conjunta sin precedentes", afirmó Caine.

"El presidente de Estados Unidos no bromea. Cuando dice que va a hacer algo, que va a abordar un problema, lo dice en serio... Esto fue una amenaza directa al interés nacional", Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos sobre ataque a Venezuela para captura de Nicolás…

El general detalló que la extracción involucró más de 150 aeronaves desplegadas en todo el hemisferio occidental, coordinadas para coincidir en un mismo punto y al mismo tiempo, con un solo objetivo.

“Es una operación que solo Estados Unidos hubiese podido llevar a cabo”, subrayó.

Trump endurece mensaje: petróleo, drogas y seguridad nacional

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar hoy en Caracas a Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos",…

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respaldó la operación y lanzó un mensaje directo al régimen venezolano.

“Maduro tuvo su oportunidad. El presidente Trump está totalmente comprometido a parar el flujo de drogas y a recuperar el petróleo que se nos robó”, declaró.

Estados Unidos ha reiterado que el embargo petrolero contra Venezuela se mantiene vigente, como parte de su estrategia de presión.

Maduro, fugitivo de la justicia estadounidense

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la captura responde a una amenaza directa a los intereses nacionales de Estados Unidos.

"El presidente de Estados Unidos no bromea. Cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio. Esto fue una amenaza directa al interés nacional", afirmó Rubio.

"Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y cuidadosa", presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras captura de Nicolás Maduro.

El funcionario recordó que Nicolás Maduro fue acusado formalmente en 2020 en Estados Unidos y que no es reconocido como presidente legítimo por Washington, la Unión Europea y múltiples países.

“Es un fugitivo de la justicia americana. Nos ahorramos 50 millones de dólares”, añadió.

Un hecho histórico con impacto regional

La captura de Maduro y su esposa representa una de las operaciones militares más significativas del siglo XXI en América Latina, con consecuencias políticas, diplomáticas y económicas que se extenderán a toda la región.

Estados Unidos reiteró que administrará temporalmente Venezuela hasta garantizar una transición segura, legal y controlada, descartando cualquier improvisación en el poder.