Nicolás Maduro y su esposa comparecen ante tribunal de Nueva York, Trump reiteró advertencia a Delcy Rodríguez

Este lunes Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York, luego de ser trasladados bajo una fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel. El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su advertencia a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para cooperar con su gobierno, y envió un mensaje a Cuba y Colombia.