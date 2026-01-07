Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana: ¿subirá o bajará el combustible?

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán variaciones a partir de esta semana, de acuerdo con el último informe de la Secretaría Nacional de Energía. Según la entidad, la gasolina de 95 octanos reflejará una leve alza desde este viernes 9 de enero de 2026, mientras que la gasolina de 91 octanos se mantendrá sin cambios y el diésel presentará una ligera baja.

Precios actuales del combustible en Panamá

Precios por litro

Gasolina de 95 octanos: B/.0.840 (+0.008)

Gasolina de 91 octanos: B/.0.782

Diésel: B/.0.763 (-0.006)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009013960553402715?s=20&partner=&hide_thread=false El precio de la gasolina de 95 octanos registrará una leve alza a partir de este viernes 9 de enero de 2026, mientras que el precio de la gasolina de 91 octanos se mantiene y el del diésel registrará una leve baja, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía.



A continuación… pic.twitter.com/4lKViwv9vB — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

Precios por galón

Gasolina de 95 octanos: B/.3.17

Gasolina de 91 octanos: B/.2.95

Diésel: B/.2.88

La Secretaría Nacional de Energía indicó que estos nuevos precios estarán vigentes hasta el 23 de enero de 2026, periodo tras el cual se realizará una nueva revisión, conforme al comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Las variaciones en el costo del combustible impactan directamente en el transporte, la logística y el gasto diario de los hogares, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre las actualizaciones quincenales.