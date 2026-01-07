Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 17:01

Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana: ¿subirá o bajará el combustible?

La gasolina de 95 octanos sube, la de 91 se mantiene y el diésel baja desde este 9 de enero de 2026. Conoce los nuevos precios por litro y galón.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán variaciones a partir de esta semana, de acuerdo con el último informe de la Secretaría Nacional de Energía. Según la entidad, la gasolina de 95 octanos reflejará una leve alza desde este viernes 9 de enero de 2026, mientras que la gasolina de 91 octanos se mantendrá sin cambios y el diésel presentará una ligera baja.

Precios actuales del combustible en Panamá

Precios por litro

  • Gasolina de 95 octanos: B/.0.840 (+0.008)
  • Gasolina de 91 octanos: B/.0.782
  • Diésel: B/.0.763 (-0.006)
Precios por galón

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.17
  • Gasolina de 91 octanos: B/.2.95
  • Diésel: B/.2.88

La Secretaría Nacional de Energía indicó que estos nuevos precios estarán vigentes hasta el 23 de enero de 2026, periodo tras el cual se realizará una nueva revisión, conforme al comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Las variaciones en el costo del combustible impactan directamente en el transporte, la logística y el gasto diario de los hogares, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre las actualizaciones quincenales.

