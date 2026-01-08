Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 17:49

Autoridades coordinan la Operación Panamax para reforzar la seguridad del Canal

La operación Panamax está enfocada en la protección del Canal de Panamá y contará con la participación de armadas de varios países.

Autoridades coordinan la Operación Panamax.

Autoridades coordinan la Operación Panamax.

MINSEG
Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública coordinan, junto al personal del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), los detalles de la Operación Panamax.

La operación está enfocada en la protección del Canal de Panamá y contará con la participación de armadas de varios países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009395099759972508&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas del IFARHU: universidades seleccionadas para 2026

Menos nacimientos, más bodas: así fue el balance demográfico de Panamá en 2025

MiAmbiente detecta en Darién león marino con pérdida de una aleta trasera

Recomendadas

Más Noticias