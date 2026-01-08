Autoridades coordinan la Operación Panamax para reforzar la seguridad del Canal

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública coordinan, junto al personal del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), los detalles de la Operación Panamax.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009395099759972508&partner=&hide_thread=false
Autoridades del @MinSegPma coordinan junto a personal de la Servicio Nacional @aeronavalpanama y del @senafrontpanama, los detalles de la Operación Panamax.— Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026
La misma está enfocada en la protección del Canal de Panamá y contará con la participación de armadas de varios países. pic.twitter.com/gcgA6zPNcD