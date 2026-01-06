Presidente Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses ante la ANTAI

En el marco del cumplimiento de las normas legales y el fortalecimiento de la transparencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias.
Además del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, junto a otros miembros del Gabinete, también presentaron su declaración, reafirmando así el compromiso de la actual administración con la transparencia, la probidad y el buen gobierno como principios fundamentales de una gestión pública responsable y orientada al interés general.
En Panamá, la Ley 316 de 2022 regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a los servidores públicos y otros sujetos obligados presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el objetivo de garantizar la transparencia, la objetividad y la honestidad en el ejercicio de sus funciones. La ANTAI es la entidad encargada de velar por el cumplimiento y la aplicación de esta normativa.