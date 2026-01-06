Presidente Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses ante la ANTAI

En el marco del cumplimiento de las normas legales y el fortalecimiento de la transparencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias.

Esta acción se realizó en cumplimiento del mandato establecido en la Ley 316 de 2022 y forma parte de las obligaciones que rigen el ejercicio de la función pública, reforzando el respeto al marco normativo vigente.

Además del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, junto a otros miembros del Gabinete, también presentaron su declaración, reafirmando así el compromiso de la actual administración con la transparencia, la probidad y el buen gobierno como principios fundamentales de una gestión pública responsable y orientada al interés general.

En Panamá, la Ley 316 de 2022 regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a los servidores públicos y otros sujetos obligados presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el objetivo de garantizar la transparencia, la objetividad y la honestidad en el ejercicio de sus funciones. La ANTAI es la entidad encargada de velar por el cumplimiento y la aplicación de esta normativa.