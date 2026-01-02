Panamá Nacionales -

El IMA pondrá en marcha el Proyecto Proteínas Panameñas

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, anuncia que en este 2026 “se espera el proyecto llamado Proteínas Panameñas, en las Tiendas del Pueblo vamos a arrancar con ellas en diversos puntos del país en donde vamos a vender pollo, carne, cerdo, huevos, para llevar un producto cárnico mucho más elevado en proteínas a nuestros consumidores, y que sea directamente del productor al consumidor”.