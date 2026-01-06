Panamá Nacionales -  6 de enero de 2026 - 13:51

Alcaldía de Panamá publica horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri para el 9 de enero

Conoce los horarios del Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Mariscos este viernes 9 de enero, Día de los Mártires, y cuáles mercados estarán cerrados.

Horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri permanecerán abiertos al público este jueves 9 de enero, Día de los Mártires, informó la Alcaldía de Panamá, como parte de la operatividad especial durante el feriado nacional. De acuerdo con el anuncio oficial, el Mercado San Felipe Neri atenderá a la población en horario de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

En tanto, el Mercado de Mariscos operará de la siguiente manera:

  • Área minorista: de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Área mayorista: de 2:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • Área de restaurantes: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Alcaldía también informó que el food court “Sabores del Chorrillo” contará con horario extendido, atendiendo al público de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Por su parte, el Centro Turístico Mis Pueblitos recibirá visitantes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., como parte de la oferta cultural disponible durante el feriado.

Mercados que permanecerán cerrados

Este 9 de enero permanecerán cerrados durante todo el día los siguientes centros de abasto:

  • Mercado Municipal de Pueblo Nuevo
  • Mercado de Pacora
  • Mercado Periférico de Alcalde Díaz

Igualmente, no brindarán atención al público:

  • Mercado de Artesanías de Balboa
  • Mercado El Cruce de Calidonia
  • Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre
  • Centro de Artesanías Las Américas
  • Salsipuedes

Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía planificar sus compras con anticipación, tomando en cuenta los horarios especiales por el feriado.

