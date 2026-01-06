Alcaldía de Panamá publica horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri para el 9 de enero

El Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri permanecerán abiertos al público este jueves 9 de enero, Día de los Mártires, informó la Alcaldía de Panamá, como parte de la operatividad especial durante el feriado nacional. De acuerdo con el anuncio oficial, el Mercado San Felipe Neri atenderá a la población en horario de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

En tanto, el Mercado de Mariscos operará de la siguiente manera:

Área minorista: de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Área mayorista: de 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Área de restaurantes: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Alcaldía también informó que el food court “Sabores del Chorrillo” contará con horario extendido, atendiendo al público de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Por su parte, el Centro Turístico Mis Pueblitos recibirá visitantes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., como parte de la oferta cultural disponible durante el feriado.

Mercados que permanecerán cerrados

Este 9 de enero permanecerán cerrados durante todo el día los siguientes centros de abasto:

Mercado Municipal de Pueblo Nuevo

Mercado de Pacora

Mercado Periférico de Alcalde Díaz

Igualmente, no brindarán atención al público:

Mercado de Artesanías de Balboa

Mercado El Cruce de Calidonia

Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre

Centro de Artesanías Las Américas

Salsipuedes

Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía planificar sus compras con anticipación, tomando en cuenta los horarios especiales por el feriado.