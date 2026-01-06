ATTT suspende obras viales del 8 al 12 de enero por el Día de los Mártires. TReporta

Por Ana Canto La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó que, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires este 9 de enero, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles de circulación.

Por esta razón, desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de enero, a partir de las 4:00 p.m., la medida se aplicará en la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

