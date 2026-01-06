ATTT suspende obras viales del 8 al 12 de enero por el Día de los Mártires.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó que, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires este 9 de enero, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles de circulación.
De igual forma, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial, entre ellas las avenidas Domingo Díaz, Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro e Israel.