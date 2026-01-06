Licencia de conducir digital en Panamá: ¿en qué estado está el proyecto de la ATTT?

La licencia de conducir digital en Panamá, anunciada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como un avance en la modernización del sistema de transporte, aún no ha iniciado, pese a que su implementación estaba prevista para mediados de octubre de 2025.

El proyecto fue presentado durante el año 2025 como un plan piloto, pero hasta la fecha, 6 de enero de 2026, la ATTT no ha comunicado oficialmente el inicio de su disponibilidad para los conductores.

Contenido relacionado: Alcaldía de Panamá publica horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri para el 9 de enero

La licencia digital fue oficializada mediante publicación en Gaceta Oficial y se concibe como una alternativa moderna y segura, sin reemplazar la licencia física, la cual seguirá siendo obligatoria para conducir en el país.

“Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó previamente el director de la ATTT, Simón Henríquez. “Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó previamente el director de la ATTT, Simón Henríquez.

Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957512559009075394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957512559009075394%7Ctwgr%5E73b0f6065574e956f54188ec3072af860f9bb42b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1767726461820611&partner=&hide_thread=false En octubre será implementada la licencia de conducir en formato digital, anunció este lunes la @ATTTPanama.



Esta será de carácter opcional. Todos los conductores deben sacar la licencia física cuyo costo es de B/.40.00. Si quieren tener acceso a la licencia digital, deberán… pic.twitter.com/xk776JnXrE — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta entre la ATTT, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales y procedimentales se coordinan con el Ministerio Público y los juzgados de tránsito, con el fin de garantizar su validez jurídica.

Como parte de la fase preparatoria, durante los meses de agosto y septiembre de 2025, agentes de la Policía Nacional y inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el mecanismo de verificación de la licencia digital durante los retenes y operativos de tránsito.

¿Cómo funcionará la licencia digital?

De acuerdo con información proporcionada por la ATTT, la licencia digital contará con las siguientes características:

Obtención: a través de una aplicación oficial

a través de una aplicación oficial Seguridad: estará vinculada únicamente a un teléfono móvil

estará vinculada únicamente a un teléfono móvil Costo estimado: entre B/.6.00 y B/.8.00

entre B/.6.00 y B/.8.00 Validez: la misma que la licencia física

Conductores a la espera

Pese a los avances técnicos y administrativos anunciados, los conductores continúan a la espera de un pronunciamiento oficial que confirme la fecha de lanzamiento y los pasos para acceder a la licencia digital.

Hasta el momento, la ATTT no ha detallado las razones del retraso, ni ha informado un nuevo cronograma para la puesta en marcha del proyecto.