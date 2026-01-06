Licencia de conducir digital en Panamá: ¿en qué estado está el proyecto de la ATTT?

Panamá Nacionales -  6 de enero de 2026 - 14:13

La licencia de conducir digital en Panamá aún no inicia, pese a haber sido anunciada por la ATTT para octubre de 2025. Conoce qué ha pasado con el proyecto.

La licencia de conducir digital en Panamá, anunciada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como un avance en la modernización del sistema de transporte, aún no ha iniciado, pese a que su implementación estaba prevista para mediados de octubre de 2025.

ATTT aún no inicia el proyecto

El proyecto fue presentado durante el año 2025 como un plan piloto, pero hasta la fecha, 6 de enero de 2026, la ATTT no ha comunicado oficialmente el inicio de su disponibilidad para los conductores.

La licencia digital fue oficializada mediante publicación en Gaceta Oficial y se concibe como una alternativa moderna y segura, sin reemplazar la licencia física, la cual seguirá siendo obligatoria para conducir en el país.

“Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó previamente el director de la ATTT, Simón Henríquez. “Es una opción que tiene el automovilista. La misma tendrá un costo menor a la licencia oficial y será accesible para todos”, explicó previamente el director de la ATTT, Simón Henríquez.

Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta entre la ATTT, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales y procedimentales se coordinan con el Ministerio Público y los juzgados de tránsito, con el fin de garantizar su validez jurídica.

Como parte de la fase preparatoria, durante los meses de agosto y septiembre de 2025, agentes de la Policía Nacional y inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el mecanismo de verificación de la licencia digital durante los retenes y operativos de tránsito.

¿Cómo funcionará la licencia digital?

De acuerdo con información proporcionada por la ATTT, la licencia digital contará con las siguientes características:

  • Obtención: a través de una aplicación oficial
  • Seguridad: estará vinculada únicamente a un teléfono móvil
  • Costo estimado: entre B/.6.00 y B/.8.00
  • Validez: la misma que la licencia física

Conductores a la espera

Pese a los avances técnicos y administrativos anunciados, los conductores continúan a la espera de un pronunciamiento oficial que confirme la fecha de lanzamiento y los pasos para acceder a la licencia digital.

Hasta el momento, la ATTT no ha detallado las razones del retraso, ni ha informado un nuevo cronograma para la puesta en marcha del proyecto.

