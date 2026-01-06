Licencia de conducir digital en Panamá: ¿en qué estado está el proyecto de la ATTT?

La licencia de conducir digital en Panamá, anunciada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como un avance en la modernización del sistema de transporte, aún no ha iniciado, pese a que su implementación estaba prevista para mediados de octubre de 2025.
La licencia digital fue oficializada mediante publicación en Gaceta Oficial y se concibe como una alternativa moderna y segura, sin reemplazar la licencia física, la cual seguirá siendo obligatoria para conducir en el país.
Proyecto conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN
La iniciativa es desarrollada de manera conjunta entre la ATTT, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales y procedimentales se coordinan con el Ministerio Público y los juzgados de tránsito, con el fin de garantizar su validez jurídica.
Como parte de la fase preparatoria, durante los meses de agosto y septiembre de 2025, agentes de la Policía Nacional y inspectores de la ATTT recibieron capacitaciones sobre el mecanismo de verificación de la licencia digital durante los retenes y operativos de tránsito.
¿Cómo funcionará la licencia digital?
De acuerdo con información proporcionada por la ATTT, la licencia digital contará con las siguientes características:
- Obtención: a través de una aplicación oficial
- Seguridad: estará vinculada únicamente a un teléfono móvil
- Costo estimado: entre B/.6.00 y B/.8.00
- Validez: la misma que la licencia física
Conductores a la espera
Pese a los avances técnicos y administrativos anunciados, los conductores continúan a la espera de un pronunciamiento oficial que confirme la fecha de lanzamiento y los pasos para acceder a la licencia digital.
Hasta el momento, la ATTT no ha detallado las razones del retraso, ni ha informado un nuevo cronograma para la puesta en marcha del proyecto.