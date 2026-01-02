INADEH alcanza récord histórico con 1,030,976 horas de formación a nivel nacional

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) informó que durante el año 2025 registró un total de 1,030,976 horas de formación, cifra que representa un récord histórico para la institución.

“Este resultado confirma el crecimiento sostenido de la institución y el fortalecimiento de su oferta formativa. Entre 2021 y 2025, el Inadeh ha desarrollado más de 33 mil cursos, beneficiando a más de 926 mil personas y superando las 4.1 millones de horas de formación a nivel nacional”, detalla.

Agrega que, según cifras preliminares hasta noviembre de 2025, la institución reportó 8,056 cursos, una matrícula superior a 195 mil participantes y más de un millón de horas de formación, lo que representa el volumen más alto del quinquenio y el mayor registrado en su historia.

“Alcanzar más de un millón de horas de formación en un solo año demuestra que el Inadeh se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo del capital humano del país. Hoy ofrecemos más oportunidades, con mayor alcance territorial y alineadas a las necesidades reales del mercado laboral”, resaltó la directora de la entidad, Yajaira Pitti.