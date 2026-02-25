Astro Party en Panamá Viejo: explora el cosmos este viernes 27 de febrero con telescopios

El viernes 27 de febrero de 2026 se celebrará el Astro Party en la Torre de Panamá Viejo , un evento familiar que invita a observar la luna y las estrellas desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Observación astronómica y concurso de disfraces en Panamá Viejo

La jornada científica y cultural ofrecerá a los asistentes sesiones guiadas de observación de planetas y constelaciones utilizando telescopios profesionales. Para añadir un toque de diversión, la actividad contará con un concurso de disfraces y duelos de sables láser, inspirados en temáticas espaciales.

Además de la experiencia astronómica, el evento contará con una zona dedicada a emprendedores locales y diversos puestos de restaurantes para el disfrute de los presentes. Es una oportunidad única para aprender sobre el universo en un entorno histórico, combinando educación y entretenimiento para todas las edades.

Costos de entrada y detalles del evento

El acceso al Astro Party tiene un costo de B/.5.00 por persona, aplicando para asistentes desde los 5 años de edad. Las entradas se pueden gestionar mediante reserva previa, y el punto de acceso principal será por la entrada del Puente del Rey.

Es importante destacar que la actividad, organizada por la Junta Comunal de Parque Lefevre, es totalmente "pet friendly", permitiendo que las familias asistan con sus mascotas. Con esta iniciativa, se busca fomentar el interés por la ciencia y brindar un espacio de sano esparcimiento en la comunidad.