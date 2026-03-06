Panamá vs Brasil: amistoso histórico en el Maracaná rumbo al Mundial 2026

La Selección de fútbol de Panamá disputará por primera vez en su historia un partido en el emblemático Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, cuando se mida como visitante ante Selección de fútbol de Brasil el próximo 31 de mayo.

El encuentro forma parte de la preparación del equipo dirigido por Thomas Christiansen con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Partido de despedida para Brasil antes del Mundial

El compromiso también servirá como partido de despedida para la selección brasileña antes de viajar al torneo mundialista. La escuadra sudamericana, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, ocupa actualmente el quinto lugar en el ranking de la FIFA, lo que convierte el encuentro en una importante prueba para el combinado panameño.

Debut de Panamá en el Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá disputará un partido amistoso con su similar de Brasil el 31 de mayo.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.



El encuentro tendrá lugar en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. pic.twitter.com/C0SSLFlJW6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

Panamá debutará en el torneo el 17 de junio, cuando enfrente a la Selección de fútbol de Ghana en el Toronto Stadium, en Toronto, dentro de la actividad del grupo L. Por su parte, Brasil iniciará su participación el 13 de junio frente a la Selección de fútbol de Marruecos, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, una de las sedes del torneo en Estados Unidos.

Primera vez de Panamá en el Maracaná

Para el conjunto canalero será la primera vez jugando como visitante en el histórico estadio, cuyo nombre oficial es Estadio Jornalista Mário Filho, pero que es conocido mundialmente como Maracaná. Este escenario fue sede de las finales de las Copas del Mundo de Copa Mundial de la FIFA 1950 y Copa Mundial de la FIFA 2014.

Historial entre Brasil y Panamá

DESTINO: BRASIL#PanamáMayor disputará un encuentro amistoso ante su similar de Brasil, el próximo domingo 31 de mayo, en el Estadio Maracaná.

Una prueba de alto nivel en el camino hacia la FIFA World Cup 2026.

¡Seguimos preparándonos para hacer historia!



Una prueba de alto nivel en el camino hacia la FIFA World Cup 2026 .



¡Seguimos preparándonos para hacer historia!… pic.twitter.com/M5zZsQugI1 — FEPAFUT (@fepafut) March 6, 2026

Brasil y Panamá se han enfrentado en cinco ocasiones en partidos entre selecciones absolutas. El balance favorece ampliamente a la selección sudamericana con cuatro victorias y un empate.

Resultados entre ambas selecciones

Brasil 5-0 Panamá – Campeonato Panamericano (1952)

– Campeonato Panamericano (1952) Brasil 5-0 Panamá – Amistoso (2001)

– Amistoso (2001) Brasil 4-0 Panamá – Amistoso (2014)

– Amistoso (2014) Brasil 2-0 Panamá – Amistoso (2016)

– Amistoso (2016) Brasil 1-1 Panamá – Amistoso (2019)

El partido en el Maracaná representará la sexta ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en la historia.