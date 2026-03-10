Paneles solares: por qué proponen cobrar el consumo en comunidades remotas de Panamá

La Oficina de Electrificación Rural (OER) presentó una propuesta para implementar mecanismos de medición de consumo y cobro en sistemas de paneles solares instalados en comunidades remotas de Panamá, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los equipos y la sostenibilidad del servicio eléctrico en estas zonas.

De acuerdo con la propuesta, se plantea instalar un sistema individual por vivienda, de modo que cada hogar cuente con un kit de paneles solares equipado con un medidor de consumo.

Cobro a paneles solares según el consumo de cada hogar

Este sistema permitiría que cada familia pague únicamente por la energía que utiliza, similar al modelo aplicado en las áreas conectadas a la red eléctrica convencional.

Según explicó la OER, el objetivo es que los usuarios de estos sistemas reciban un servicio comparable al de quienes están conectados al sistema eléctrico nacional, manteniendo estándares de calidad y control del consumo.

Buscan garantizar mantenimiento y sostenibilidad

Otro de los objetivos de la iniciativa es asegurar el mantenimiento adecuado de los equipos fotovoltaicos, los cuales requieren revisiones periódicas para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

La propuesta también busca proteger la inversión realizada por el Estado en estos proyectos de electrificación rural, que han permitido llevar energía a comunidades apartadas donde la conexión a la red eléctrica tradicional resulta difícil o costosa.