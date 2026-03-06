Implantes anticonceptivos gratis en San Miguelito: fecha, lugar y horarios de la jornada

Para poder ayudar en el control cifra de embarazos en adolescentes, la Región de Salud de San Miguelito organiza una jornada de salud este domingo 8 de marzo, facilitando el acceso a implantes anticonceptivos de larga duración sin costo alguno.

Requisitos y detalles de la jornada

La feria de salud, gestionada por el MINSA, se llevará a cabo en la Escuela Severino Hernández, ubicada en el corregimiento Mateo Iturralde. Para garantizar una atención segura, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos médicos:

Rango de edad: Tener entre 16 y 35 años.

Salud física: No estar embarazada actualmente.

Historial médico: No padecer ni haber tenido cáncer de mama.

Condiciones hepáticas: No presentar tumores o afecciones en el hígado.

Se habilitarán 200 cupos disponibles hasta agotar existencias. Se recomienda llegar temprano para realizar la evaluación médica previa que realizarán los especialistas del MINSA para asegurar el procedimiento.

Urgencia sanitaria: El aumento del embarazo adolescente

Las estadísticas reflejan una tendencia preocupante que el MINSA busca frenar. Según Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, los casos de adolescentes embarazadas ascendieron de 1,260 en 2024 a 2,162 en 2025.

El funcionario destacó la gravedad de observar a jóvenes de entre 15 y 19 años con dos o tres hijos, lo que hace imperativo brindar apoyo efectivo en el control de la natalidad para este grupo poblacional.

El implante subdérmico, por su alta eficacia y duración de hasta cinco años, se presenta como una herramienta clave para mejorar el futuro de estas jóvenes.