Directora encargada de SENNIAF rinde informe ante Asamblea Nacional

La directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ), Andrea Carolina Vega, presentó ante diputados un informe sobre menores bajo protección estatal y casos de abuso infantil.

También te puede interesar: Nombran a Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de SENNIAF

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cifras de institucionalización y protección en la SENNIAF

Durante su comparecencia, la secretaria y actual directora encargada de la SENNIAF detalló que, a febrero de 2026, la institución registra un total de 713 niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.

De esta cifra, 476 cuentan con medidas de protección en centros especializados, 155 se encuentran en programas de temporada escolar y 82 permanecen en centros de nutrición y recuperación.

El informe destacó que durante el último trimestre de 2025 se logró restablecer el derecho a la convivencia familiar a 213 menores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031430926073299212?s=20&partner=&hide_thread=false La directora encargada de la Senniaf, y secretaria de la institución, Andrea Vega, rindió un informe ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, en el que detalló la cifra de menores que se encuentran bajo la tutela de la entidad. pic.twitter.com/FeEoXzv0no — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Desafíos presupuestarios y casos de abuso en la SENNIAF

La SENNIAF informó que maneja un presupuesto de 8 millones de dólares, con una ejecución actual del 76% equivalente a 6 millones de dólares.

No obstante, la dirección de presupuesto confirmó que no han recibido los fondos necesarios para la remodelación urgente del albergue de Tocumen.

En el ámbito social, la institución alertó sobre el registro de 156 víctimas de abuso sexual infantil y 29 casos detectados de trabajo infantil.

Mientras se espera que Lilibet Cárdenas inicie su proceso de ratificación como titular el miércoles 11 de marzo ante la Comisión de Credenciales.