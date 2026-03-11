Mulino y Kast abordan integración económica entre Panamá y Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron este martes una reunión bilateral en el Palacio Cousiño, donde abordaron el fortalecimiento de la integración económica y la cooperación entre ambos países.

Durante el encuentro, Mulino destacó la importancia de Chile como socio estratégico para Panamá, al ser el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá.

"Hemos tenido una reunión exitosa con el presidente Kast. Chile es muy importante para Panamá al ser el primer usuario latinoamericano del Canal", expresó el mandatario panameño.

Propuesta de una comisión binacional

Entre los principales planteamientos de la reunión, Mulino propuso crear una comisión binacional que permita institucionalizar la cooperación entre ambos países y avanzar en temas de interés común.

Según explicó el presidente panameño, esta instancia abordaría asuntos como:

Seguridad regional

Narcotráfico

Lucha contra el terrorismo

Lavado de dinero

Comercio y transporte

Cooperación para impulsar comercio e inversión

La reunión también destacó las coincidencias estratégicas entre ambos gobiernos, especialmente en la búsqueda de fortalecer la relación económica entre Panamá y el Cono Sur.

Las autoridades señalaron que la relación bilateral trasciende el ámbito comercial, abriendo oportunidades de inversión en áreas como:

Infraestructura

Logística

Tecnología

El objetivo es aprovechar la posición estratégica de Panamá con el Canal y los puertos chilenos para potenciar el comercio en el Pacífico y generar nuevas oportunidades de empleo.