Mulino y Kast abordan integración económica entre Panamá y Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron este martes una reunión bilateral en el Palacio Cousiño, donde abordaron el fortalecimiento de la integración económica y la cooperación entre ambos países.
Propuesta de una comisión binacional
Entre los principales planteamientos de la reunión, Mulino propuso crear una comisión binacional que permita institucionalizar la cooperación entre ambos países y avanzar en temas de interés común.
Según explicó el presidente panameño, esta instancia abordaría asuntos como:
- Seguridad regional
- Narcotráfico
- Lucha contra el terrorismo
- Lavado de dinero
- Comercio y transporte
Cooperación para impulsar comercio e inversión
La reunión también destacó las coincidencias estratégicas entre ambos gobiernos, especialmente en la búsqueda de fortalecer la relación económica entre Panamá y el Cono Sur.
Las autoridades señalaron que la relación bilateral trasciende el ámbito comercial, abriendo oportunidades de inversión en áreas como:
- Infraestructura
- Logística
- Tecnología
El objetivo es aprovechar la posición estratégica de Panamá con el Canal y los puertos chilenos para potenciar el comercio en el Pacífico y generar nuevas oportunidades de empleo.