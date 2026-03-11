Panamá Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 14:33

Grave accidente de tránsito en Veraguas deja una persona fallecida

El accidente de tránsito dejó ocho personas lesionadas, las cuales fueron remitidas al Hospital Luis "Chicho" Fábrega.

Grave accidente de tránsito en Veraguas deja una persona fallecida.

Grave accidente de tránsito en Veraguas deja una persona fallecida.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la madrugada de este miércoles, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona y dejó a varias más heridas tras una aparatosa colisión entre un camión de reparto y un autobús de la ruta Panamá - Santiago - Río de Jesús, en la carretera Panamericana, a la altura de Los Boquerones.

El fuerte impacto generó un intenso congestionamiento vehicular mientras los equipos de emergencia realizaban labores de rescate que se extendieron por más de 45 minutos. Durante las maniobras, se logró la liberación del conductor del autobús, quien fue trasladado en condición delicada a un centro médico.

En total, ocho personas lesionadas fueron remitidas al Hospital Luis "Chicho" Fábrega en la ciudad de Santiago para recibir atención especializada.

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que determinen las causas de este lamentable hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031790774325535157&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Hombre fallece tras accidente de tránsito en la vía que comunica Las Tablas con Tonosí

Proyecto de ley sobre fraude de paternidad es aprobado en primer debate

Vuelven las Agroferias: IMA tendrá venta de productos este 13 y 15 de marzo

Recomendadas

Más Noticias