Semana Santa: El anda de la "Última Cena" llega a la Catedral tras dos años en España

Las esculturas de Jesús y los apóstoles que formarán parte del anda de la Última Cena para la Semana Santa del Casco Antiguo ya se encuentran en Panamá tras dos años de elaboración en España.
Esculturas fueron elaboradas en Córdoba, España
El presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, Ricardo Gago, informó que las figuras fueron elaboradas durante dos años en la ciudad de Córdoba, en Andalucía, España, y recientemente llegaron al país tras un traslado de 25 días.
El organizador explicó que el traslado se realizó en un contenedor desde España hasta Panamá y que todas las esculturas llegaron en buen estado.
Anda permanecerá en la Catedral Metropolitana
Gago detalló que el anda de la Última Cena permanecerá de forma permanente en la Catedral Metropolitana, en el Casco Antiguo, tras una autorización otorgada por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.
El montaje de la estructura y las esculturas tomará varios días, ya que cada pieza debe ser ensamblada como un rompecabezas dentro del templo.
La obra será bendecida durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana y posteriormente saldrá en procesión el Jueves Santo, siendo el único día del año en que recorrerá las calles del Casco Antiguo durante las celebraciones de Semana Santa.