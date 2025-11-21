ACODECO analiza propuesta sobre escasez de centavos y posible ley de redondeo en Panamá

En Panamá, la ACODECO advierte una creciente preocupación por la inminente escasez de monedas de un centavo, un panorama que se agrava tras la decisión de Estados Unidos de dejar de fabricar esta denominación, lo que podría impactar al país, ya que muchas transacciones aún dependen de este valor mínimo.
También te puede interesar: Sin centavos en Panamá: Banco Nacional propone redondeo al MEF en los precios
Banco Nacional envía propuesta para enfrentar la falta de centavos
El director nacional de Protección al Consumidor de ACODECO, Saúl Jaramillo, explicó que el Banco Nacional elaboró un documento inicial que ya fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el cual se analizan los posibles pasos a seguir ante la escasez de monedas de un centavo. De acuerdo con Jaramillo, la propuesta plantea aplicar un sistema de redondeo basado en las denominaciones de 5 y 10 centavos.
ACODECO enfatiza que cambio debe proteger al consumidor
El funcionario aseguró que la entidad mantiene una postura clara: cualquier reglamentación deberá garantizar que las transacciones sigan siendo justas.
Agregó que lo esencial es que el consumidor “pague y el vuelto sea el que le corresponde, hasta el último centavo”.
Precios podrían ajustarse a números redondos
Al ser consultado sobre si una eventual ley de redondeo implicaría ajustar los precios a montos cerrados, respondió: “Lo que se está estilando es analizar la viabilidad de una reglamentación que la establezca”.
Jaramillo reiteró que la futura reglamentación debe ser equilibrada: