Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 10:53

Incendio en policlínica Manuel Ferrer Valdés obliga a desalojar pacientes

Un incendio por un desperfecto eléctrico en la policlínica Manuel Ferrer Valdés activó la alarma y obligó a desalojar a pacientes y personal médico.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio registrado la mañana de este jueves en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en el sector de 5 de Mayo, obligó al desalojo preventivo de pacientes, médicos y personal administrativo.

Fuego se originó en sistema de aire acondicionado

De acuerdo con información del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el incidente se produjo debido a un desperfecto eléctrico en el área de vacunación e inyección, específicamente en el sistema de aire acondicionado.

La situación activó la alarma contra incendios del centro médico, lo que permitió iniciar rápidamente el protocolo de evacuación.

Pacientes y personal fueron evacuados

Durante el incidente se encontraban en el lugar pacientes, niños y personal médico, quienes fueron evacuados como medida de seguridad mientras las unidades de emergencia atendían la situación.

Los bomberos informaron que el fuego pudo ser controlado sin mayores consecuencias, evitando daños mayores dentro del nosocomio.

Técnicos evaluarán las instalaciones

Tras controlar el incidente, personal técnico realizará las evaluaciones correspondientes en el sistema eléctrico y de climatización, con el fin de determinar las causas exactas del desperfecto y garantizar la seguridad de las instalaciones.

