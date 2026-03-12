IDAAN pide denunciar a quienes se conecten ilegalmente a la red de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) solicitó a la población denunciar cualquier manipulación de la red de agua potable que no sea realizada por personal autorizado de la institución, luego de detectar un intento de conexión ilegal en la ciudad de Panamá.

La entidad advirtió que este tipo de acciones constituye un delito y puede afectar el suministro de agua potable en distintas comunidades.

Detectan intento de conexión ilegal en Las Garzas

La advertencia surge luego de que cuadrillas del IDAAN repararan una fuga en una tubería de 12 pulgadas en el sector de Las Garzas. Durante la inspección, se detectó que personas desconocidas intentaron realizar una conexión ilegal en la red, situación que provocó daños en la infraestructura hidráulica.

El incidente ocurrió el pasado sábado, según informó la institución.

IDAAN pide apoyo ciudadano

Ante esta situación, el IDAAN reiteró que solo el personal técnico autorizado puede intervenir en las redes de distribución de agua potable. Por ello, pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa o manipulación irregular de válvulas, tuberías o llaves de paso, con el fin de proteger el sistema de abastecimiento.

Las autoridades recordaron que las conexiones clandestinas no solo son ilegales, sino que también pueden provocar fugas, pérdida de presión y afectaciones al servicio en varias comunidades.