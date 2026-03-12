Naviera Cosco suspende servicios en puerto de Balboa tras fallo de la Corte Suprema

La naviera estatal china Cosco Shipping anunció la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, ubicado en el Pacífico del Canal de Panamá, tras los cambios en la operación portuaria derivados de un fallo judicial en el país.

En un comunicado dirigido a sus clientes, con fecha del 10 de marzo, la empresa informó que no realizará más salidas ni arribos en la terminal de Balboa, actualmente operada de manera provisional por Maersk.

Cancelan reservas de transporte marítimo

La naviera explicó que todas las reservas de espacio en buques (bookings) previamente confirmadas serán canceladas, por lo que recomendó a sus clientes contactar con sus representantes comerciales para conocer las alternativas logísticas disponibles.

Sin embargo, la empresa aclaró que las órdenes de liberación de mercancías (releases) se seguirán entregando con normalidad.

En cuanto a los contenedores, la compañía indicó que las unidades vacías deberán devolverse únicamente en los puertos del Atlántico, específicamente en:

Puerto de Manzanillo

Colón Container Terminal

Además, la naviera enfatizó que no se recibirán contenedores en el puerto de Balboa. “Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas”, concluye el comunicado.

Fallo de la Corte cambió la operación de los puertos

La decisión de Cosco ocurre después del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que aprobó la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La concesión permitía a la empresa operar los puertos de:

Puerto de Balboa

Puerto de Cristóbal

y había sido prorrogada en 2021 hasta el año 2047.

Operación temporal de los puertos

Tras el fallo, el 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá tomó el control de ambas terminales portuarias y entregó su operación transitoria por hasta 18 meses a:

APM Terminals

Terminal Investment Limited, filial de Mediterranean Shipping Company.

Las autoridades explicaron que esta decisión busca mantener la estabilidad de la cadena logística, ya que más del 80 % de los contenedores que pasan por Balboa pertenecen a Maersk, mientras que más del 90 % de la carga que transita por Cristóbal es de MSC.

CK Hutchison amplía demanda contra Panamá

En medio de la controversia, el conglomerado CK Hutchison anunció el pasado 6 de marzo que ampliará la demanda de arbitraje internacional contra Panamá, cuyo monto asciende a unos 2.000 millones de dólares.

Tensiones geopolíticas alrededor del Canal

La disputa ocurre en un contexto de tensiones internacionales en torno al Canal de Panamá, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su intención de recuperar la vía interoceánica, alegando supuesta influencia china en esta infraestructura estratégica.

