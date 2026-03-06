CK Hutchison amplía demanda contra Panamá por puertos de Balboa y Cristóbal

El conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings anunció que amplió su demanda de arbitraje internacional contra el Estado panameño tras la retirada de la concesión para operar dos puertos cercanos al Canal de Panamá.

La empresa informó que presentó un suplemento a su solicitud inicial de arbitraje ante un tribunal internacional, en el marco de un tratado de protección de inversiones.

Acusaciones de CK Hutchison contra el Estado panameño

Según el grupo empresarial, las autoridades panameñas ocuparon instalaciones y documentos de su filial Panama Ports Company (PPC) y no respondieron a las solicitudes de comunicación relacionadas con la gestión de las terminales.

La compañía también denunció que el Gobierno continuó ignorando sus comunicaciones y suspendiendo consultas, mientras tomaba control de propiedades, documentos y personal de su filial en el país.

Además, CK Hutchison cuestionó lo que calificó como declaraciones “inexactas” del Estado panameño sobre la empresa y aseguró que seguirá impugnando lo que considera una “confiscación ilegal” de materiales protegidos por derechos de propiedad.

Petición para reconsiderar el decreto

De acuerdo con el comunicado, Panama Ports Company también presentó una solicitud administrativa para reconsiderar el decreto que permitió la ocupación de las instalaciones portuarias y la confiscación de bienes de la compañía.

Origen de la disputa

El conflicto se originó tras el fallo emitido en enero por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que aprobó la concesión otorgada en 1997 a PPC para operar los puertos de Puerto de Balboa, en el Pacífico, y Puerto de Cristóbal, en el Atlántico.

La sentencia también anuló la prórroga aprobada en 2021, que extendía la concesión hasta el año 2047.

Control estatal y operación temporal

Tras la publicación del fallo el 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales portuarias.

Posteriormente, el Gobierno entregó la operación transitoria a filiales de las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), mientras se preparan nuevos procesos de licitación para adjudicar las concesiones.

Reclamo por 2,000 millones de dólares

El arbitraje internacional iniciado por CK Hutchison Holdings podría alcanzar un monto aproximado de 2,000 millones de dólares, según declaró a finales de febrero el portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis.

Contexto geopolítico

La disputa también ocurre en medio de tensiones internacionales en torno al Canal de Panamá, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciara supuesta influencia de China en infraestructuras estratégicas vinculadas al canal interoceánico.

