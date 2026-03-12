Cursos gratis por la Alcaldía de Panamá: Talleres disponibles en Calidonia

La Alcaldía de Panamá dio a conocer que mantienen cursos habilitados en el área de Calidonia, específicamente en el Centro de Capacitación ubicado en el tercer piso de Plaza Las Américas. Estas capacitaciones se realizarán del 16 de marzo al 19 de junio en los siguientes horarios:
Variedad de cursos disponibles
En este centro se ofrecerán talleres en diferentes áreas, entre ellas:
- Modistería
- Diseño de indumentaria típica
- Decoración para eventos
- Porcelana fría
- Confección de binchas y lazos
- Decoración de rosas eternas
- Reciclaje decorativo
- Pintura en tela
- Bordado en listones
- Crochet
- Adornos en canvas
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para todos los cursos ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden registrarse para participar en estas capacitaciones gratuitas. Para obtener más información, la Alcaldía habilitó el número 506-9625, disponible en horario laboral.