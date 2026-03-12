Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 07:32

Cursos gratis por la Alcaldía de Panamá: Talleres disponibles en Calidonia

La Alcaldía de Panamá abrió inscripciones para los cursos gratuitos del programa CapacitArte. Conoce los talleres y cómo participar.

Cursos gratis en la Alcaldía de Panamá

Cursos gratis en la Alcaldía de Panamá

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá dio a conocer que mantienen cursos habilitados en el área de Calidonia, específicamente en el Centro de Capacitación ubicado en el tercer piso de Plaza Las Américas. Estas capacitaciones se realizarán del 16 de marzo al 19 de junio en los siguientes horarios:

Variedad de cursos disponibles

Alcaldía de Panamá abre inscripciones para cursos gratuitos

En este centro se ofrecerán talleres en diferentes áreas, entre ellas:

  • Modistería
  • Diseño de indumentaria típica
  • Decoración para eventos
  • Porcelana fría
  • Confección de binchas y lazos
  • Decoración de rosas eternas
  • Reciclaje decorativo
  • Pintura en tela
  • Bordado en listones
  • Crochet
  • Adornos en canvas

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para todos los cursos ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden registrarse para participar en estas capacitaciones gratuitas. Para obtener más información, la Alcaldía habilitó el número 506-9625, disponible en horario laboral.

En esta nota:
Seguir leyendo

Junta Comunal de Parque Lefevre lanza amplia oferta de cursos deportivos y culturales

MINSA recuerda a profesionales de salud retirar idoneidad original

Incendio en policlínica Manuel Ferrer Valdés obliga a desalojar pacientes

Recomendadas

Más Noticias