NASA avanza en Artemis II: trasladan el cohete que irá a la Luna

La misión Artemis II , que llevará este año a cuatro astronautas en un histórico vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos.

Se trata de una compleja operación logística que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja, algo que no ocurre desde 1972, durante las misiones Apolo.

El desplazamiento del cohete desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento, a una velocidad aproximada de 1,6 kilómetros por hora a lo largo de un tramo de 6,5 kilómetros, es considerado uno de los momentos más delicados de la preparación previa al despegue, indicaron directivos de la NASA en una conferencia de prensa.

Para la agencia espacial estadounidense, Artemis II representa un hito histórico dentro del programa lunar y un paso clave hacia futuras misiones tripuladas a Marte.

“Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, afirmó Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

Ventana de lanzamiento sigue vigente desde febrero

Los directivos de la NASA confirmaron que la ventana de lanzamiento se mantiene a partir del 6 de febrero, y la calificaron como factible, pese a coincidir con el lanzamiento de la misión Crew-12 de SpaceX, que también llevará astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) ese mismo mes.

La ventana de despegue se extenderá hasta abril y, en caso de retrasos técnicos, la directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, aseguró que existen oportunidades de lanzamiento prácticamente todos los meses.

La misión Artemis II es considerada el preludio del regreso del ser humano a la superficie lunar, consolidando el ambicioso programa con el que la NASA busca establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar el camino hacia Marte.

