Pago a jubilados y pensionados: ACH será este lunes 19 y cheques el martes 20 de enero

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará este lunes 19 de enero de 2026 con el pago a jubilados y pensionados correspondiente a este mes, informó la institución.

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencias bancarias ACH o retiro en cajeros automáticos podrán acceder a sus fondos a partir de esa fecha. En tanto, quienes cobran a través de cheque podrán retirar su pago desde el martes 20 de enero, en los centros de pago habilitados por la CSS en todo el país.

Jubilados y pensionados cobrarán en junio el pago de CEPANIM

La CSS también informó que durante el mes de junio se efectuará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), dirigidos a jubilados y pensionados con décimos pendientes correspondientes al período 1972–1983.

Este mecanismo de compensación es similar al modelo aplicado anteriormente con el CEPADEM, que permitió saldar de manera ordenada obligaciones acumuladas durante varios años.

Proceso será digital y coordinado por el MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la entrega de los certificados se realizará mediante citas agendadas de forma digital, con el fin de garantizar un proceso transparente y ordenado.

Los CEPANIM serán transferibles, estarán exentos de impuestos y no podrán ser embargados. En caso de fallecimiento del beneficiario, los familiares podrán acceder a los fondos mediante un trámite sencillo y debidamente regulado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la entidad encargada de coordinar y comunicar todo el proceso. Además, se garantizará información clara y oportuna para los beneficiarios.

El programa será anunciado oficialmente con la habilitación del registro de beneficiarios, y las entregas iniciarán una vez finalizada la validación y verificación de datos, conforme a un calendario de pagos establecido.