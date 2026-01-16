Este lunes 19 de enero continúan los pagos de quincenas a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará este lunes 19 de enero de 2026 con los pagos a jubilados y pensionados de este mes, correspondientes a quienes reciben sus beneficios mediante transferencias bancarias o retiro en cajeros automáticos.
Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo
Enero
- ACH: lunes 19 de enero
- Cheque: martes 20 de enero
Febrero
- ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero
- Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero
Marzo
- ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
- Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.