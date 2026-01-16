Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 08:36

Este lunes 19 de enero continúan los pagos de quincenas a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran por cheque podrán retirar sus pagos a partir del martes 20 de enero.

Pagos de quincenas a jubilados y pensionados.

Pagos de quincenas a jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará este lunes 19 de enero de 2026 con los pagos a jubilados y pensionados de este mes, correspondientes a quienes reciben sus beneficios mediante transferencias bancarias o retiro en cajeros automáticos.

Por su parte, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del martes 20 de enero, en los centros de pago habilitados por la institución.

CEPANIM 2026: ¿Podrán los herederos cobrar los décimos atrasados de 1972 a 1983 si el beneficiario falleció?

Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo

Enero

  • ACH: lunes 19 de enero
  • Cheque: martes 20 de enero

Febrero

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero

Marzo

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional investiga denuncia por presunto exhibicionismo en La Chorrera

Universidad de Panamá advierte: violencia, plagio y filtración de datos pueden causar expulsión o despido

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal de febrero?

Recomendadas

Más Noticias