Este lunes 19 de enero, MiBus implementará la nueva ruta I182, la cual operará de lunes a domingo, en un horario de 4:30 a.m. a 11:30 p.m., conectando la Zona Paga 5 de Mayo y la Zona Paga Metro Los Andes, en ambos sentidos, con recorrido por Vía Israel y la avenida 12 de Octubre.
Panamá Nacionales - 16 de enero de 2026 - 14:51
MiBus habilita nueva ruta que recorrerá Vía Israel y la avenida 12 de Octubre en ambos sentidos
La ruta de MiBus ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, conecta con la 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando San Miguelito y Los Andes.
MiBus: nueva ruta en la Ave. 12 de octubre
Rutero de la ruta I182
- I182: Víaducto - Vía Israel - 12 de Octubre Metro Los Andes
- I182: 12 de Octubre - Vía Israel - ZP 5 de Mayo
Recorrido de la nueva ruta I182
- La ruta I182 inicia su recorrido en la ZP 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.
- Posteriormente, ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, conecta con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.
- En su trayecto de retorno, la ruta recorre nuevamente la vía Transístmica, continúa por la avenida 12 de Octubre, avenida Ernesto T. Lefevre, Vía Israel y la avenida Balboa, finalizando su recorrido en la Zona Paga 5 de Mayo.
