Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 14:51

MiBus habilita nueva ruta que recorrerá Vía Israel y la avenida 12 de Octubre en ambos sentidos

La ruta de MiBus ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, conecta con la 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando San Miguelito y Los Andes.

MiBus habilita nueva ruta que recorrerá Vía Israel.

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 19 de enero, MiBus implementará la nueva ruta I182, la cual operará de lunes a domingo, en un horario de 4:30 a.m. a 11:30 p.m., conectando la Zona Paga 5 de Mayo y la Zona Paga Metro Los Andes, en ambos sentidos, con recorrido por Vía Israel y la avenida 12 de Octubre.

MiBus: nueva ruta en la Ave. 12 de octubre

Rutero de la ruta I182

  • I182: Víaducto - Vía Israel - 12 de Octubre Metro Los Andes
  • I182: 12 de Octubre - Vía Israel - ZP 5 de Mayo

Recorrido de la nueva ruta I182

  • La ruta I182 inicia su recorrido en la ZP 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.
  • Posteriormente, ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, conecta con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.
  • En su trayecto de retorno, la ruta recorre nuevamente la vía Transístmica, continúa por la avenida 12 de Octubre, avenida Ernesto T. Lefevre, Vía Israel y la avenida Balboa, finalizando su recorrido en la Zona Paga 5 de Mayo.
