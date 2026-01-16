MiBus habilita nueva ruta que recorrerá Vía Israel y la avenida 12 de Octubre en ambos sentidos

Este lunes 19 de enero, MiBus implementará la nueva ruta I182, la cual operará de lunes a domingo, en un horario de 4:30 a.m. a 11:30 p.m., conectando la Zona Paga 5 de Mayo y la Zona Paga Metro Los Andes, en ambos sentidos, con recorrido por Vía Israel y la avenida 12 de Octubre.