Estados Unidos evalúa incluir a Panamá en el programa de exención de visa por 90 días

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, confirmó que un equipo técnico se encuentra evaluando la posibilidad de que ciudadanos panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, bajo el programa conocido como Visa Waiver.

Durante declaraciones a la prensa, el diplomático explicó que el tema se encuentra en fase de análisis, y que Panamá deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación estadounidense para poder optar a este beneficio.

"Tenemos un equipo de mesa, los cuales están estudiando eso. Hay varias cosas que, de acuerdo con la Ley de los Estados Unidos, para calificar a 'Visa Waiver' usted tiene que cumplir… pero es algo que estamos estudiando", señaló el embajador Cabrera.

El programa Visa Waiver permite a ciudadanos de países incluidos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de tramitar visa, utilizando una autorización electrónica previa.

Aunque el embajador no detalló plazos ni condiciones específicas, sus declaraciones han generado expectativa entre los panameños, ya que una eventual inclusión representaría mayor facilidad para viajes, turismo y relaciones comerciales entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que cualquier avance dependerá del cumplimiento de criterios de seguridad, migración y cooperación bilateral, y que el proceso requiere evaluaciones técnicas y legales.