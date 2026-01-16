Embajador de EE.UU. Kevin Cabrera, visita Herrera y estará en el Desfile de las Mil Polleras

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, realizó una visita a la provincia de Herrera, donde destacó los programas de cooperación bilateral en agua potable, salud, educación y seguridad, y confirmó que participará este sábado 17 de enero en el Desfile de las Mil Polleras, en la provincia de Los Santos.

Durante declaraciones ofrecidas en el distrito de Chitré, el diplomático subrayó la importancia del acceso al agua potable como eje fundamental para el desarrollo social.

“Sin agua potable es difícil tener salud, es difícil tener educación y por esto tenemos el programa Agua en tu Aula, que no solo es la embajada; quiero destacar también la industria privada. En estos momentos tenemos 40 escuelas alrededor del país donde más de cuatro mil estudiantes van a ser beneficiados con agua potable dentro de sus escuelas”, señaló Cabrera. “Sin agua potable es difícil tener salud, es difícil tener educación y por esto tenemos el programa Agua en tu Aula, que no solo es la embajada; quiero destacar también la industria privada. En estos momentos tenemos 40 escuelas alrededor del país donde más de cuatro mil estudiantes van a ser beneficiados con agua potable dentro de sus escuelas”, señaló Cabrera.

Embajador resalta trabajo conjunto Panamá y EE.UU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012218333429403839?s=20&partner=&hide_thread=false Declaraciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera (@USAmbassadorPAN), en Chitré: “el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Mulino estamos trabajando juntos, esta cooperación que tenemos en el tema de seguridad, el Comando Sur está… pic.twitter.com/4rBpik0nYV — Telemetro Reporta (@TReporta) January 16, 2026

El embajador también resaltó el trabajo conjunto entre ambos gobiernos en materia de seguridad y asistencia social, destacando la coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

“El gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Mulino estamos trabajando juntos. Esta cooperación que tenemos en el tema de seguridad, el Comando Sur está poniendo su parte para ayudar, y este año más de 10 mil panameños van a ser beneficiados de esos esfuerzos”, indicó. “El gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Mulino estamos trabajando juntos. Esta cooperación que tenemos en el tema de seguridad, el Comando Sur está poniendo su parte para ayudar, y este año más de 10 mil panameños van a ser beneficiados de esos esfuerzos”, indicó.

Cabrera informó además que se mantiene una gira conjunta con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, que incluye visitas a distintas regiones del país para la entrega de insumos y medicamentos, como parte de los programas de cooperación sanitaria.

Participación en el Desfile de las Mil Polleras

En el plano cultural, el embajador confirmó que participará en el tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos folclóricos más importantes de Panamá, que se celebrará este sábado 17 de enero en la provincia de Los Santos, reafirmando así los lazos culturales y de amistad entre ambos países.