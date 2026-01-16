Diputados panameños se reúnen a puerta cerrada con congresistas de EE.UU.

Un grupo de diputados panameños sostuvo este viernes una reunión a puertas cerradas con una delegación de congresistas de Estados Unidos en la Asamblea Nacional, sin acceso a la prensa para la cobertura del encuentro.

De acuerdo con la información conocida, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, quienes se encuentran de visita en el país como parte de una agenda de acercamiento bilateral.

Diputados panameños se reúnen a puerta cerrada con congresistas

Por parte de Panamá, en la reunión participaron los diputados Roberto Suñigán, Luis Duque, Yamirelis Barboni, José Pérez Barboni y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, entre otros parlamentarios.

Según fuentes legislativas, el encuentro se centró en analizar áreas de trabajo conjunto en el marco de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, incluyendo posibles mecanismos de cooperación y fortalecimiento del diálogo parlamentario entre ambos países.

Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales ni detalles sobre los temas específicos abordados, debido al carácter privado de la reunión. Tampoco se informó si de este acercamiento surgirán acuerdos concretos o futuras visitas oficiales.

La reunión se desarrolla en un contexto de relaciones estratégicas históricas entre Panamá y Estados Unidos, en las que el intercambio político y legislativo forma parte de la agenda bilateral.