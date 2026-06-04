Alcaldía de San Miguelito realizará jornada de titulación de propiedades

La Alcaldía de San Miguelito informó que la Notaría Especial estará más cerca de la comunidad durante una jornada especial que busca orientar a los residentes sobre importantes trámites relacionados con la titulación de propiedades.
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Alcaldía de San Miguelito brindará atención durante dos días
Según informó la Alcaldía, la jornada se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Las autoridades invitaron a los residentes interesados a registrarse previamente para agilizar la atención y aprovechar los servicios disponibles durante la actividad.
Buscan agilizar la titulación de propiedades
Irma Hernández explicó que esta iniciativa busca acercar los servicios de titulación a las comunidades y facilitar un trámite que históricamente ha representado un desafío para muchas familias.
La funcionaria destacó que el objetivo es brindar orientación directa a los ciudadanos para que conozcan los requisitos y pasos necesarios para avanzar en la legalización de sus terrenos y viviendas.
Registro previo para participar
La Alcaldía exhortó a los interesados a completar el formulario de inscripción habilitado para la jornada, con el propósito de organizar la atención y garantizar una mejor experiencia para los asistentes.
Registro para participar: Formulario de inscripción para la jornada de titulación
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía de San Miguelito para descentralizar la atención ciudadana y acercar servicios esenciales a los distintos corregimientos del distrito.
Las autoridades reiteraron la invitación a los residentes de Amelia Denis de Icaza y áreas cercanas para que aprovechen esta oportunidad de recibir asesoría especializada sin necesidad de desplazarse a otras dependencias municipales.