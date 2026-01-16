MIDES presenta "Há-bla-lo", un libro que acerca la salud mental a la población

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) presentó el libro “Há-bla-lo”, una herramienta diseñada para promover el bienestar emocional y facilitar el diálogo sobre la salud mental de forma sencilla, accesible y cercana a la ciudadanía.

La iniciativa surge como complemento de la Línea de Atención y Orientación Psicológica 147, que desde su relanzamiento en septiembre de 2024 ha recibido más de 18 mil llamadas, reflejando la creciente necesidad de acompañamiento emocional en el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: MIDES, primer pago 2026: fechas confirmadas y grupos por cobrar

WhatsApp Image 2026-01-16 at 2.06.55 PM Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó este 16 de enero el libro “Há-bla-lo”. MIDES

Un lenguaje sencillo para hablar de lo que duele

La ministra Beatriz Carles destacó que “Há-bla-lo” recoge mensajes cotidianos, alejados del lenguaje técnico, con el objetivo de romper el silencio y permitir que las personas expresen sus emociones.

“Contar con las palabras correctas, en el momento indicado, puede salvar vidas. Queremos que cada persona sienta que no está sola”, afirmó la titular del MIDES.

El libro incluye frases motivadoras como “lo estás haciendo bien”, “déjate querer como quieres a otros” y “sonreír es poderoso”, pensadas para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 2.07.08 PM 147 es la línea de Atención y Orientación Psicológica. MIDES

Ejercicios prácticos y respaldo a la Línea 147

Además de mensajes positivos, “Há-bla-lo” incorpora ejercicios de respiración, relajación muscular progresiva, fortalecimiento de la autoestima y gestión emocional, así como consejos para organizar prioridades y reducir el estrés y la ansiedad.

Carles agradeció el apoyo del equipo de “Otra Vez Sin Brief”, la Fundación Más Móvil y aliados del sector privado, resaltando el impacto de las alianzas público-privadas con propósito social.

La Línea 147, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, continúa siendo atendida por profesionales capacitados y mantiene total confidencialidad, consolidándose como un pilar de apoyo en salud mental para la población panameña.