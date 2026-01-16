Contraloría no refrenda contratos de recolección de basura solicitado por la Alcaldía de San Miguelito

La Contraloría General de la República informó que no refrendó los contratos para la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, gestionados por el municipio con tres empresas distintas, debido a inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias.

En un comunicado oficial, la entidad fiscalizadora explicó que, tras el análisis correspondiente, se determinó que los contratos no cumplían con los requisitos necesarios para su refrendo, lo que impidió que entraran en vigencia.

La Contraloría detalló además que la decisión está directamente relacionada con la promulgación de una resolución que establece que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumirá formalmente el servicio de recolección de basura en San Miguelito a partir del próximo lunes 19 de enero.

Según la entidad, permitir la firma de nuevos contratos bajo estas condiciones generaría una dualidad en la prestación del servicio, lo que resulta jurídicamente inviable.

"La celebración de nuevos contratos generaría dualidad en la prestación del servicio, lo que hace jurídicamente inviable el refrendo de dichos contratos", señala el informe de la Contraloría.

La institución reiteró que sus actuaciones se rigen por los principios de legalidad, eficiencia y correcto uso de los fondos públicos, y subrayó que el traspaso del servicio a la AAUD busca ordenar y garantizar la continuidad del aseo urbano en el distrito.

San Miguelito ha enfrentado en los últimos meses dificultades recurrentes en la recolección de desechos, por lo que la decisión marca un cambio clave en la gestión del servicio en uno de los distritos más poblados del país.