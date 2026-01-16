Alcaldesa de San Miguelito: "Se busca pasar facturas por razones políticas", sobre recolección de desechos

En una reunión a puerta cerrada realizada este jueves 15 de enero, concejales del distrito de San Miguelito se reunieron con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para conocer el plan de acción de recolección de desechos en el distrito, ante la salida de la empresa Revisalud prevista para el próximo 19 de enero.

Minutos después de iniciado el encuentro, se presentó la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien acudió por iniciativa propia y solicitó información sobre las empresas que participarán en las jornadas de aseo, el registro del cobro en la tasa de aseo, entre otros aspectos relacionados con la operatividad del servicio.

Hernández manifestó sentirse temerosa, insatisfecha e insegura, al señalar que la principal razón por la cual fue electa (la solución al problema de la recolección de desechos) no está bajo su control.

"Se busca reducir mi figura como alcaldesa de San Miguelito. Se busca pasar facturas por razones políticas y, sobre todo, lo tengo que seguir diciendo, hay intereses detrás de esta contratación", afirmó. Además, indicó que dejó una nota con preguntas al director de la AAUD, Ovil Moreno, para conocer cómo se operará a partir de la próxima semana.

Recolección de basura en San Miguelito origina tensión entre autoridades

Por su parte, Moreno negó que exista un interés político en las decisiones adoptadas y aseguró que el único objetivo es garantizar la continuidad del servicio de recolección de desechos en San Miguelito, tal como se ha venido brindando desde el 1 de enero de 2026.

Asimismo, aclaró que no se ha presentado un plan de acción formal, pero que se mantendrán las operaciones actuales y se continuará recibiendo propuestas para la adquisición de equipos.

El director de la AAUD también detalló que la tasa de aseo no sufrirá modificaciones y que los recursos recaudados serán destinados al Municipio de San Miguelito.

Finalmente, los concejales señalaron que, aunque no se cuente con un plan definido, reconocen que la recolección diaria de basura representa un avance en la limpieza del distrito, con el objetivo de evitar la suspensión del servicio y priorizar el diálogo y la seguridad sanitaria.