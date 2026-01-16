Aplicación Actualidad -  16 de enero de 2026 - 10:27

Twitter (X) sufre una caída global: qué está pasando

Twitter, ahora X, sufrió una caída global que dejó a miles sin acceso. Usuarios reportaron problemas para ingresar y cargar contenidos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La red social X, antes conocida como Twitter y bajo propiedad de Elon Musk, sufrió una caída mundial de sus servicios, dejando a miles de usuarios sin acceso tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Caída mundial de Twitter/X: miles de usuarios sin acceso a la red social

Usuarios en múltiples países reportaron que no podían:

  • Iniciar sesión correctamente en X.
  • Ver o actualizar su línea de tiempo.
  • Cargar contenido o interactuar con publicaciones.
  • La plataforma mostró mensajes de error como “Algo salió mal. Intenta recargar”.

De acuerdo con los datos de monitoreo de servicios como DownDetector, los problemas empezaron de forma global y afectaron a miles de personas simultáneamente.

Usuarios y regiones afectados

La interrupción fue reportada en diversos lugares del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Muchos usuarios informaron fallos tanto en iOS como en Android, así como en navegadores de escritorio.

¿Se restableció el servicio?

Tras varias horas de caída, el servicio comenzó a recuperarse gradualmente y la mayoría de los usuarios ya pudieron volver a ingresar a la plataforma, aunque algunos problemas menores de acceso aún persistieron por momentos.

¿Se sabe qué causó la caída?

Hasta ahora, no se ha emitido una explicación oficial por parte de X sobre las causas técnicas del incidente. Las interrupciones de este tipo suelen estar vinculadas a fallos en la infraestructura de los servidores, errores internos o problemas con redes de distribución de contenido, aunque en este caso no hay confirmación pública.

En eventos anteriores, fallos en servicios externos como Cloudflare o problemas en centros de datos también han provocado interrupciones en plataformas globales, incluida X.

Lo que debes saber

  • Las caídas de X se han vuelto más visibles en los últimos años, a pesar de ser una red social de uso masivo.
  • Miles de usuarios dependen de esta plataforma para información en tiempo real, negocios y comunicación, lo que explica el rápido impacto y los reportes masivos cuando hay fallos.
  • No se han reportado consecuencias legales o multas, aunque estas interrupciones suelen generar debates sobre la estabilidad de las infraestructuras digitales globales.
