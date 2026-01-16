Twitter (X) sufre una caída global: qué está pasando

La red social X, antes conocida como Twitter y bajo propiedad de Elon Musk, sufrió una caída mundial de sus servicios, dejando a miles de usuarios sin acceso tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Usuarios en múltiples países reportaron que no podían:

Iniciar sesión correctamente en X.

Ver o actualizar su línea de tiempo.

Cargar contenido o interactuar con publicaciones.

La plataforma mostró mensajes de error como “Algo salió mal. Intenta recargar”.

De acuerdo con los datos de monitoreo de servicios como DownDetector, los problemas empezaron de forma global y afectaron a miles de personas simultáneamente.

Usuarios y regiones afectados

La interrupción fue reportada en diversos lugares del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Muchos usuarios informaron fallos tanto en iOS como en Android, así como en navegadores de escritorio.

¿Se restableció el servicio?

Tras varias horas de caída, el servicio comenzó a recuperarse gradualmente y la mayoría de los usuarios ya pudieron volver a ingresar a la plataforma, aunque algunos problemas menores de acceso aún persistieron por momentos.

¿Se sabe qué causó la caída?

Hasta ahora, no se ha emitido una explicación oficial por parte de X sobre las causas técnicas del incidente. Las interrupciones de este tipo suelen estar vinculadas a fallos en la infraestructura de los servidores, errores internos o problemas con redes de distribución de contenido, aunque en este caso no hay confirmación pública.

En eventos anteriores, fallos en servicios externos como Cloudflare o problemas en centros de datos también han provocado interrupciones en plataformas globales, incluida X.

