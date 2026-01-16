Universidad de Panamá advierte: violencia, plagio y filtración de datos pueden causar expulsión o despido

La Universidad de Panamá (UP) cuenta oficialmente con un nuevo Código de Ética, un instrumento normativo que establece los principios, valores y normas de conducta que deben regir el comportamiento de autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de esta casa de estudios superiores.

El documento fue aprobado por el Consejo General Universitario y publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30428-B del 19 de diciembre de 2025, con el objetivo de fortalecer una cultura institucional basada en la integridad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la justicia, así como reforzar la confianza de la sociedad en la universidad pública panameña.

Conductas expresamente prohibidas por la Universidad de Panamá

El nuevo Código de Ética establece una serie de conductas prohibidas, cuyo incumplimiento conlleva sanciones disciplinarias. Entre ellas se encuentran:

Utilizar el cargo o función universitaria para obtener beneficios personales o privilegios indebidos.

o privilegios indebidos. Incurrir en conflictos de interés que afecten la objetividad y la transparencia institucional.

que afecten la objetividad y la transparencia institucional. Aceptar u ofrecer dádivas que influyan en decisiones académicas o administrativas.

que influyan en decisiones académicas o administrativas. Cometer actos de corrupción, fraude o malversación de recursos públicos .

. Ejercer discriminación, acoso, hostigamiento o violencia , en cualquiera de sus formas.

, en cualquiera de sus formas. Abusar de la autoridad o jerarquía institucional .

. Falsificar o alterar documentos e información oficial de la Universidad.

e información oficial de la Universidad. Incurrir en plagio o vulnerar la propiedad intelectual .

o vulnerar la . Utilizar el nombre o los recursos de la Universidad de Panamá con fines políticos, comerciales o personales , sin autorización.

, sin autorización. Divulgar información confidencial o datos institucionales sin autorización expresa.

Sanciones por incumplimiento

El Código de Ética advierte que toda infracción será sancionada, tomando en cuenta la gravedad de la falta y la normativa aplicable a cada estamento universitario.

Entre las sanciones contempladas se incluyen:

Amonestación verbal o escrita .

. Suspensión temporal de funciones o actividades académicas.

de funciones o actividades académicas. Destitución o separación del cargo , en el caso de autoridades, docentes o personal administrativo.

, en el caso de autoridades, docentes o personal administrativo. Suspensión académica, cancelación de matrícula o expulsión , para estudiantes.

, para estudiantes. Inhabilitación para ejercer cargos dentro de la Universidad de Panamá.

Las autoridades universitarias reiteraron que el nuevo marco ético busca garantizar la convivencia, la transparencia y el respeto, promoviendo una conducta acorde con los valores de la educación superior pública.