Mundial 2026: Presidenta Claudia Sheinbaum descarta suspensión en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existe notificación sobre una posible suspensión del Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que exista alguna notificación de suspensión del Mundial 2026 de Fútbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo "muy bajo" de terrorismo en el país.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, dijo la mandataria al referirse a versiones sobre posibles afectaciones al torneo, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA.

