Béisbol Deportes -  3 de marzo de 2026 - 13:09

Panamá vs. Yankees: dónde ver el partido este martes 3 de marzo

El partido servirá como partido previo al debut oficial de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La selección de beisbol de Panamá enfrentará a los New York Yankees este martes, a las 1:00 p.m., George M. Steinbrenner Field, Florida, EE. UU., como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, que inicia este jueves 5 de marzo en Estados Unidos.

El encuentro servirá como partido previo al debut oficial de Panamá en el torneo internacional. Además del portal oficial de MLB, los aficionados podrán seguir las alineaciones, estadísticas y actualización en tiempo real del compromiso a través de la plataforma digital de las Grandes Ligas. Para ingresar, acceda aquí: https://www.mlb.com/es/gameday/panama-vs-yankees.

Panamá vs. Los Yankees: jugadores convocados y alineación

Manager

  • 17 José Mayorga

Pitchers

  • 82 Dario Agrazal
  • 26 Logan Allen (L)
  • 25 Alberto Baldonado (L)
  • 51 Jaime Barría
  • 0 Miguel Cienfuegos (L)
  • 21 Paolo Espino
  • 3 Jorge García
  • 15 Miguel Gómez
  • 4 James González (L)
  • 52 Severino González
  • 12 Javy Guerra
  • 24 Kenny Hernández (L)
  • 37 Ariel Jurado
  • 91 Humberto Mejía
  • 19 Abdiel Mendoza
  • 5 Erian Rodríguez

Defensores

  • 28 Jonathan Araúz (S)
  • 77 José Caballero
  • 7 Johan Camargo (S)
  • 49 Leonardo Jiménez
  • 33 Edmundo Sosa
  • 11 Rubén Tejada

Jardineros

  • 2 Enrique Bradfield Jr. (L)
  • 23 Luis Castillo (S)
  • 13 Allen Córdoba
  • 99 José Ramos
  • 32 Jhonny Santos

Catchers

  • 9 Miguel Amaya
  • 18 Leo Bernal (S)
  • 22 Christian Bethancourt
Alineaci&oacute;n de Panam&aacute; contra Los Yankees.

Alineación de Panamá contra Los Yankees.

