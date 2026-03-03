Panamá vs. Yankees: dónde ver el partido este martes 3 de marzo

La selección de beisbol de Panamá enfrentará a los New York Yankees este martes, a las 1:00 p.m., George M. Steinbrenner Field, Florida, EE. UU., como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, que inicia este jueves 5 de marzo en Estados Unidos.
Panamá vs. Los Yankees: jugadores convocados y alineación
Manager
- 17 José Mayorga
Pitchers
- 82 Dario Agrazal
- 26 Logan Allen (L)
- 25 Alberto Baldonado (L)
- 51 Jaime Barría
- 0 Miguel Cienfuegos (L)
- 21 Paolo Espino
- 3 Jorge García
- 15 Miguel Gómez
- 4 James González (L)
- 52 Severino González
- 12 Javy Guerra
- 24 Kenny Hernández (L)
- 37 Ariel Jurado
- 91 Humberto Mejía
- 19 Abdiel Mendoza
- 5 Erian Rodríguez
Defensores
- 28 Jonathan Araúz (S)
- 77 José Caballero
- 7 Johan Camargo (S)
- 49 Leonardo Jiménez
- 33 Edmundo Sosa
- 11 Rubén Tejada
Jardineros
- 2 Enrique Bradfield Jr. (L)
- 23 Luis Castillo (S)
- 13 Allen Córdoba
- 99 José Ramos
- 32 Jhonny Santos
Catchers
- 9 Miguel Amaya
- 18 Leo Bernal (S)
- 22 Christian Bethancourt