Ministra Lucy Molinar explica uso de fondos y pide cuidar las escuelas

La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió a las críticas sobre la ejecución presupuestaria del año pasado, y aseguró que se han logrado ahorros con algunas licitaciones. Pidió a los padres de familia conversar con sus hijos para hacer un cambio cultural y cuidar de las instalaciones. Señaló que algunos estudiantes han abusado del decreto que facilita la expresión cultural.