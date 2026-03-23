Ministra Lucy Molinar confirma inicio de clases del Colegio Elena Chávez de Piñate para el 30 de marzo

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar , se refirió a la situación actual del Colegio Elena Chávez de Pinate, informando que se ha alquilado un centro educativo particular que ya no estaba en uso para albergar a los estudiantes. La decisión se tomó tras validar que dichas instalaciones cuentan con todos los servicios básicos necesarios.

Un grupo de alumnos iniciará clases en este plantel alterno, ubicado cerca de la sede original, el próximo lunes 30 de marzo, mientras que el resto de la población estudiantil será reubicada en otro colegio cercano. Se proyecta que los estudiantes permanezcan en estas instalaciones por aproximadamente año y medio, periodo estimado para la construcción del nuevo centro escolar.

Asimismo, la ministra explicó que la instalación de las aulas modulares se encuentra pendiente debido a incumplimientos en los términos del contrato por parte de la empresa contratista.

En un comunicado, el MEDUCA enfatizó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los alumnos. En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a la comunidad a "no dejarse llevar por intereses políticos, económicos o comerciales ajenos a este propósito".