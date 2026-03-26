Rediseño curricular de inglés en Panamá: estudiantes del Instituto Fermín Naudeau presentan avances

Estudiantes del Instituto Fermín Naudeau demostraron ante la ministra de Educación, Lucy Molinar, y el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, las nuevas metodologías del Rediseño Curricular de Inglés. Este proyecto, fortalecido con apoyo técnico de la Embajada, busca que los alumnos desarrollen competencias comunicativas reales para el mundo globalizado.

La ministra Molinar destacó que estas acciones son parte del compromiso por transformar la educación, convirtiendo el dominio del inglés en una herramienta clave para ampliar las oportunidades profesionales de los jóvenes panameños.

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Impacto en los docentes y el currículo: La Oficina Regional del Idioma Inglés de la Embajada de EE. UU. brindó un acompañamiento integral que incluyó:

Capacitación masiva: Más de 5,000 educadores beneficiados con cursos virtuales en todo el país.

Validación técnica: Talleres con 400 docentes y especialistas para ajustar el currículo a estándares internacionales.

Enfoque en competencias: Planificación orientada a empleos modernos y aprendizaje significativo.

La directora nacional de Lengua Extranjera, Davina Cole, resaltó que el proceso contó con la validación de especialistas locales, garantizando que el currículo sea robusto y adaptado a la realidad nacional.