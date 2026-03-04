Ciudad de Panamá se convierte en la capital de la educación superior de las Américas con la llegada de Innkind FiEd 2026

Panamá se convierte en la capital de la educación superior de las Américas con la llegada de Innkind FiEd 2026.

La Ciudad de Panamá se prepara para recibir uno de los encuentros más influyentes del continente. Del 19 al 21 de mayo de 2026, el Hotel RIU será sede de Innkind FiEd LATAM 2026, un foro que, en su octava edición, se ha consolidado como la cumbre de la educación superior en las Américas. Con la participación de más de 1.400 líderes de 24 países, el evento reunirá a rectores, autoridades gubernamentales, organismos multilaterales, sector productivo y grandes compañías tecnológicas para debatir el futuro de las universidades en la región.

Tras encuentros estratégicos de alto nivel en Panamá, impulsados por organismos como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, la conversación regional da un nuevo paso con Innkind FiEd, un espacio que no solo analiza tendencias, sino que busca incidir en decisiones estructurales. La edición 2026 se desarrollará bajo el concepto “La educación + allá: Hacia una nueva arquitectura de la educación superior”, una invitación a repensar el rol de las instituciones en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la transformación del empleo y las presiones por un crecimiento sostenible.

“La productividad no depende únicamente de cuánto invertimos o de cuánta tecnología importamos, sino de nuestra capacidad institucional para generar, adaptar y usar conocimiento de manera constante”, afirma la Dra. Adriana Angarita, presidenta de Innkind FiEd LATAM 2026. A su juicio, América Latina enfrenta un desafío estructural: “Nuestros sistemas educativos no han evolucionado al ritmo de los cambios productivos. Operan, en muchos casos, bajo lógicas que responden a realidades del pasado”.

La agenda contará con panelistas de primer nivel internacional, entre ellos Fernando Valenzuela Migoya, referente latinoamericano en tecnología educativa; Fernando Vargas, especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo en competitividad e innovación; Cecilia Joy Perez, directora de Educación del Burning Glass Institute en Estados Unidos; Fernando Barrios Ipenza, presidente de la Universidad Continental en Perú; Gabriel Dutra, director regional de Qualcomm; y Carlos Ortega Maldonado, fundador de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, entre otros líderes gubernamentales, académicos y empresariales de Bolivia, Chile y el resto de la región.

Para Angarita, el momento es decisivo. “La pregunta ya no es sólo cuántos años pasamos en las aulas, sino qué tan capaces nos vuelven esos años para aportar al desarrollo de nuestros países. Cuando la educación deja de dialogar con la economía real, se rompe el ciclo de valor: se forma talento que no encuentra oportunidades y economías que no logran innovar ni crecer”.

Innkind FiEd LATAM 2026 busca precisamente cerrar esa brecha. La conversación irá más allá de la cobertura, los currículos o los indicadores tradicionales, para centrarse en gobernanza, marcos regulatorios, financiamiento y articulación con el sector productivo. “No se trata de sumar reformas aisladas. Se trata de redefinir incentivos y asumir que la transformación es sistémica. Las universidades pueden convertirse en motores reales de productividad si asumen un liderazgo activo frente al cambio tecnológico”, sostiene la presidenta del foro.

La cita en Panamá incluirá una jornada virtual y dos días presenciales de alto nivel, diseñados para facilitar el diálogo estratégico entre autoridades y tomadores de decisión. Más que un evento académico, se perfila como una plataforma de incidencia regional donde se discuten políticas, alianzas y modelos que impactarán el futuro de la educación superior latinoamericana.

“Queremos movernos del diagnóstico repetido a la acción informada. Este no es un espacio para escuchar lo mismo de siempre, sino para construir soluciones concretas desde las instituciones que ya existen”, concluye la Dra. Angarita.

Las inscripciones ya están abiertas a través de: https://share.hsforms.com/1o3d0hzF1RMOrypOhdVZS8wnpau7

En un momento en que la región redefine su rumbo productivo y tecnológico, Innkind FiEd LATAM 2026 se proyecta como el punto de encuentro imprescindible para quienes no solo observan el cambio, sino que quieren liderarlo.